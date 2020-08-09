شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات خفيفة وسط بيروت والجيش اللبنانى يفرض السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مناوشات خفيفة وسط العاصمة اللبنانية بيروت والجيش اللبناني يفرض السيطرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وذكرت القناة، أن هناك حركة سير طبيعية وسط بيروت بعد مواجهات عنيفة.

وقبلها ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل يزور بيروت الأسبوع المقبل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم يونيسف في لبنان، أن الأطفال في لبنان لا يعيشون في وطن طبيعيأ، وأضاف المتحدث باسم يونيسف في لبنان، أن 100 ألف طفل لبناني شردهم انفجار مرفأ بيروت، وأعلن الأمن الداخلي اللبناني، توقيف 5 أشخاص خلال مكافحة أعمال الشغب في وسط بيروت.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفيما تمكن المحتجون من اقتحام 3 وزارات وهى الخارجية والاقتصاد والبيئة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.