شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الداخلى اللبنانى: توقيف 5 أشخاص خلال مكافحة أعمال الشغب فى وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمن الداخلى اللبنانى، توقيف 5 أشخاص خلال مكافحة أعمال الشغب فى وسط بيروت، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال متظاهرون اللبنانيون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة، ونطالب باستقالة النظام الطائفي بالكامل، وتابع متظاهرون من داخل وزارة الطاقة: نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن انفجار المرفأ.

وذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها أن هناك أنباء عن إصابة عدد من الصحفيين خلال مظاهرات بيروت.

وأكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، كان يخطط لزيارة مرفأ بيروت الشهر الماضي للكشف بشكل استعراضي عن نترات الأمونيوم، وطلب نقلها إلى مكان آخر، وذلك وفق "سكاى نيوز".

كما أعلن الصليب الأحمر اللبنانيى، عن 238 جريحا في تظاهرات بيروت اليوم، بينهم 70 نقلوا إلى المستشفيات لتلاقى العلاج، وفيما تم تقديم الرعاية الطبية للباقيين فى أماكن التظاهر.

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وبدأت قوات الجيش اللبنانى، بالتعاون مع قوات مكافحة الشغب فى إبعاد المتظاهرين من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وأكدت السفارة الأمريكية فى بيروت، أنها تدعم احتجاج الشعب اللبنانى السلمى، وندعو الجميع للامتناع عن العنف.