شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بيروت: إعادة بناء المرفأ قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان عبود محافظ بيروت، إن الأمور عادت إلى الهدوء فى بيروت، مشيرا إلى أن ما لم يدمره الانفجار دمرته أعمال الشغب، خاصة أن الحرائق شبت فى عدد من المبانى فى وسط العاصمة بيروت وفى ساحة الشهداء وقرب مبنى القصر البلدى وجريدة النهار، ولكن فى النهاية الأمور عادت للهدوء من جديد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه لم تنتهي مهلة الـ5 أيام المحددة للإعلان عن التحقيق، ولعلها تنتهي بعد يوم أو يوم ونصف، ولابد من الانتظار لمعرفة ما أسفرت عنه التحقيقات، مشيرا إلى أنه دار بينه وبين أحمد أبو الغيط أمين عام الدول العربية، وقال له: "نحن لا نريد شيئا، وفي نفس الوقت نريد كل شئ"، مؤكدا أنه كان يعني أن لبنان تسعى للطمأنينة ومكافحة الفساد.

وأوضح، أنه لابد من إعادة الثقة بين الدولة والشعب، وأن لبنان في حاجة لكل "فلس" بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعان منها ليبيا، مشيرا إلى أن عدد الضحايا 220 قتيلا، والجرحى حوالي 5000 مصاب، والأضرار تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، موضحا إنه إن توفرت الأموال والاستقرار، فإن المدة سيتم فيها ما دمره التفجير ومرفأ بيروت من 3 إلى 5 سنوات.