شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح نيابى فى البحرين بقصر نشاط الجمعيات الخيرية على داخل البلاد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح بعض نواب مجلس الشورى البحرينى بقصر نشاط الجمعيات الخيرية فى الداخل فقط، وبحسب صحيفة أخبار الخليج، تقدم كل من النواب إبراهيم النفيعى ود. معصومة عبدالرحيم وخالد بوعنق باقتراح برغبة بقصر نشاطات الجمعيات الخيرية وتبرعاتهم فى داخل البحرين فقط، وأن يكون تنظيم عملية التبرعات والمساعدات والإغاثات الخارجية للدولة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وضمان وصول هذه المساعدات إلى الجهات الرسمية فى الدول المحتاجة.

ويتلخص مضمون هذا الاقتراح برغبة، في قصر نشاطات الجمعيات الخيرية والتبرعات التي تعطيها للمحتاجين في داخل البحرين، وعدم تحويل التبرعات لخارج المملكة، وذلك من أجل مواجهة حاجات المحتاجين داخل البلاد، لكونهم الأولى بتقديم التبرعات، ومن أجل التخفيف من معاناة المتضرّرين والمحتاجين داخل المملكة، وأن يكون تنظيم وإيصال التبرعات والمساعدات والإغاثات الخارجية من قبل الدولة والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية فقط، ولذلك فقد تقدمنا بهذا الاقتراح.