شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصًا جراء عواصف وأمطار جنوبى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 12 شخصًا على الأقل مصرعهم، جراء عاصفة مطرية شديدة ضربت مناطق ساحلية في محافظة جوبالاند جنوبي الصومال، وأوضح وزير الثروة السمكية بجوبالاند إبراهيم عبدى، في تصريح صحفي اليوم، أن قرى وبلدات مطلة على سواحل المحيط الهندى، تعرضت لعواصف مطرية شديدة ورياح عاتية خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن مصرع 12 شخصًا وتحطم 21 سفينة صيد وفقدان 8 أخرى، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مناطق سكنية. وأكد الوزير أن معظم القتلى صيادون تحطمت سفنهم في عرض البحر .

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