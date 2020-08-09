شكرا لقرائتكم خبر عن مناوشات متفرقة بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت مناوشات متفرقة بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الجيش اللبنانى يفرض سيطرته على معظم المباني الرسمية التي اقتحمها المتظاهرون.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوات الجيش اللبنانى تخرج المتظاهرين من مبنى وزارة الطاقة في بيروت.

وقبلها نقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها أن التحقيقات بمقتل العسكري تظهر أنه قتل بالخطأ برصاص الأمن.

وفى وقت سابق قال متظاهرون اللبنانيون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

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وأضاف متظاهرون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة النظام الطائفي بالكامل.

وتابع متظاهرون من داخل وزارة الطاقة: نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن انفجار المرفأ.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن إصابة عدد من الصحفيين خلال مظاهرات بيروت.