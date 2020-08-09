شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبنانى: رئيس الحكومة كان يخطط لزيارة المرفأ لطلب نقل نترات الأمونيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، كان يخطط لزيارة مرفأ بيروت الشهر الماضي للكشف بشكل استعراضي عن نترات الأمونيوم، وطلب نقلها إلى مكان آخر، وذلك وفق "سكاى نيوز".

وشهد مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضى، انفجارا كبيرا هز أرجاء العاصمة اللبنانية، وأدى إلى وفاة أكثر من 150 شخصا إضافة إلى أكثر من 5 آلاف مصاب، وفيما بدأت السلطات اللبنانية تحقيقا موسعا فى هذا الانفجار الكبير وغير المسبوق فى بيروت.

وفى رد فعل على هذا الانفجار، خرجت تظاهرة عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت والذى أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

Advertisements

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفيما تمكن المحتجون من اقتحام 3 وزارات وهى الخارجية والاقتصاد والبيئة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها.

وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.