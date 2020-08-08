شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتقديم طلب تعويض عن أضرار انقطاع الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنه من حق العميل طلب تعويض حال تضرره من انقطاع أو ضعف خدمة الكهرباء.
جاء ذلك رداً من الشركة عبر حساب العناية بالمشتركين على سؤال مغرد شكا من تعرض بعض الأجهزة بمنزله للتلف بسبب كثرة انقطاع الكهرباء.
وردت الشركة بقولها: الأخ العزيز يمكنك التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتوجه إلى مكتب خدمات المشتركين وإحضار المتطلبات التالية:
-صورة من الهوية الوطنية
-فواتير الصيانة والأضرار
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