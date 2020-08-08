شكرا لقرائتكم خبر عن 9 حالات تستدعي تقديم بلاغ بشأن «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الحالات التي تستدعي تقديم بلاغ بشأن ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي: – عدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة. – عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات. – تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في بعض الحالات التي لا تتطلب ذلك. – عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية. Advertisements – عدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة الضريبية. – احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%. – تحصيل ضريبة على منتج صفري غير خاضع للضريبة. – كتابة رقم ضريبي غير صحيح في الفاتورة الضريبية. – عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل فرد أو منشأة مسجلة في الضريبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 حالات تستدعي تقديم بلاغ بشأن «القيمة المضافة» لدى «الزكاة والدخل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.