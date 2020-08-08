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تعطل مكيفات مستشفيي طريف ورفحاء.. وصحة الشمالية تعلق

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بسبب تكرار تعطل التكييف في مستشفيي طريف العام ورفحاء المركزي.

وقالت صحة الشمالية إنها تعمل على استبدال التكييف بالكامل في مستشفيى طريف العام ورفحاء المركزي، وفي طور الانتهاء الكامل من التركيب والتشغيل.

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الجدير بالذكر أن عدداً من المرضى قد اشتكوا من سوء وتعطل التكييف في تلك المستشفيات، في الوقت الذي تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة، وفقا لـ”عكاظ”.

في سياق متصل قامت إدارة القطاع الصحي برفحاء بتوفير مكيفات “سبليت” مؤقتة للمنومين حتى يتم إنهاء مشكلة التكييف.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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