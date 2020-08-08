شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل مكيفات مستشفيي طريف ورفحاء.. وصحة الشمالية تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بسبب تكرار تعطل التكييف في مستشفيي طريف العام ورفحاء المركزي.

وقالت صحة الشمالية إنها تعمل على استبدال التكييف بالكامل في مستشفيى طريف العام ورفحاء المركزي، وفي طور الانتهاء الكامل من التركيب والتشغيل.

Advertisements

الجدير بالذكر أن عدداً من المرضى قد اشتكوا من سوء وتعطل التكييف في تلك المستشفيات، في الوقت الذي تشهد المملكة ارتفاعاً في درجات الحرارة، وفقا لـ”عكاظ”.

في سياق متصل قامت إدارة القطاع الصحي برفحاء بتوفير مكيفات “سبليت” مؤقتة للمنومين حتى يتم إنهاء مشكلة التكييف.