وسط عمليات كر وفر.. الجيش اللبناني يخلي مبنى وزارة الخارجية من المحتجين

وأخلى الجيش اللبناني مبنى وزارة الخارجية من المحتجين، بعد أن توجهت قوة من الجيش إلى مبنى الوزارة في منطقة الأشرفية، حيث عملت على ملاحقة المحتجين وإخراجهم من المبنى.

واقتحم محتجون مبنى الوزارة وأعلنوا أنها أصبحت "مركزا للثورة"، وحصلت عمليات كر وفر استمرت لساعات بين المحتجين والجيش اللبناني. وتراجع عدد المحتجين من أماكن التظاهرات بعد استقدام الجيش تعزيزات أمنية إلى محيط الوزارة.

واندلعت مواجهات عنيفة، في ساحة الشهداء، وسط بيروت، بين القوى الأمنية وعدد من المحتجين، حيث ألقى عدد من المحتجين الحجارة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الجانبين.

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وطلب الجيش من المعتصمين الخروج من وزارة الخارجية، واستجاب قسم من المواطنين لطلب الجيش فيما لا يزال عدد آخر متواجدا في المكان، يرشقون الحجارة باتجاه الجيش اللبناني.

واقتحم عدد من المحتجين اللبنانيين، مباني وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة وجمعية المصارف، وسط العاصمة بيروت، وقد عمد المحتجون إلى رمي الأوراق والمستندات من الطوابق العليا في الوزارات، فيما تم تكسير وحرق مبنى جمعية المصارف.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني عن وقوع 238 جريحا، بينهم 70 نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة، على خلفية الاحتجاجات. بالمقابل عملت القوى الأمنية على توقيف 5 أشخاص خلال مكافحة أعمال الشغب وسط بيروت، وضبط مخدرات بحوزة 4 منهم.