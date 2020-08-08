الخارجية التركية تدين التفجير الانتحاري في مقديشو

أنقرة / الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية، التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا عسكريا حكوميا، وسط العاصمة الصومالية مقديشو، السبت.

وأفادت الوزارة في بيان، أنها تلقت ببالغ الأسى خبر مقتل 8 أشخاص إثر تفجير انتحاري في مقديشو.

وأضاف البيان: "ندين هذا العمل الإرهابي الشنيع، ونقدم تعازينا للشعب الصومالي الشقيق والحكومة، ونتمنى الرحمة لمن فقدوا حياتهم، والشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق السبت، قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 14 آخرون، إثر تفجير انتحاري استهدف مركزا عسكريا حكوميا، في مقديشو.

Advertisements

وكان مصدر بالشرطة قال للأناضول، إن "انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند مدخل مركز عسكري حكومي قرب ملعب "استاديو مقديشو" في حي ورطيغلي وسط العاصمة".

وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن التفجير أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف.

ولم تعلن أي جهة تبنيها للهجوم، فيما لم يصدر أي تعليق عن الحكومة الصومالية على الحادث حتى الساعة 17:00 (ت.غ).

غير أن مثل هذه التفجيرات تتبناها عادة حركة "الشباب" المسلحة، التي تلاحقها الحكومة منذ سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.