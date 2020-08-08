"نبع السلام".. الجنود الأتراك يتقاسمون طعامهم مع السوريين

أنقرة /الخليج 365



قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الجنود الأتراك المشاركين في عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، يتقاسمون قوتهم اليومي من مخصصات الوجبات الغذائية مع إخوتهم السوريين.



وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، أن الجنود الأتراك المشاركين في العملية والساعِين ليل نهار لحماية السوريين من تنظيم "بي كا كا/ي ب د" الإرهابي، يتقاسمون طعامهم الذي يعدونه لأنفسهم مع إخوتهم السوريين في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.