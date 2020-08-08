بيروت.. أوقطاي وتشاووش أوغلو يلتقيان عائلات المصابين الأتراك

بيروت / الخليج 365

نائب أردوغان ووزير الخارجية التقيا عائلات المصابين الأتراك في انفجار مرفأ بيروت

* فؤاد أوقطاي:

ـ سيُسمح للمصابين الأتراك ذوي الحالة الصحية الحرجة بتلقي العلاج في بلدهم

التقى فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، في لبنان السبت، عائلات المصابين الأتراك في انفجار مرفأ بيروت قبل أيام.

وخلال لقائهما العائلات المتضررة في فندق بالعاصمة اللبنانية، قال أوقطاي إنه حصل على معلومات عن الوضع الصحي للمصابين الأتراك.

وأضاف أنه سيُسمح للمصابين ذوي الحالة الصحية الحرجة بتلقي العلاج في تركيا، في حال قبل الأطباء بذلك.

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وأشار أوقطاي أنه التقى العائلات التركية للاطلاع على الصعوبات التي يواجهونها، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم إثر ما عاشوه من ضرر وخسائر جراء الانفجار.

وفي ختام اللقاء، سجل كل من أوقطاي وتشاووش أوغلو مطالب العائلات التركية، كما التقيا عائلات من أصول عثمانية مقيمة في لبنان، والتقطوا صور تذكارية.

وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 158 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وأسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.