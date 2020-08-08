العراق.. العشرات يضرمون النيران بمقر فصيل مسلح في "ذي قار"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أضرم العشرات، السبت، النيران في مقر فصيل شيعي مسلح مقرب من إيران بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوبي العراق.

وقال ضابط في شرطة ذي قار برتبة ملازم أول للأناضول: "العشرات أضرموا النيران في مقر حركة أنصار الله الأوفياء بمدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على النيران. المقر تعرض لخسائر فادحة جراء الحريق".

وعلى مدى أشهر طويلة، كانت ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية نقطة ساخنة في الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي والأحزاب السياسية النافذة في البلاد.‎

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ولم تعلن السلطات المحلية على الفور تفاصيل الحريق، وأسبابه، ولم يتسن الحصول على تعليق من الحركة بشأن الواقعة.

والجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان أنها ضبطت سيارة مدنية، الخميس، وبداخلها عبوتين محليتي الصنع ومواد متفجرة وأجهزة تفجير في ناحية البطحاء بمحافظة ذي قار.

وأضافت الخلية أن سائق الخلية من سكان محافظة ذي قار وأنه تم ضبط السيارة على الطريق السريع، دون مزيد من التفاصيل.

و"حركة أنصار الله الأوفياء" أحد فصائل "الحشد الشعبي" التابع رسمياً للقوات المسلحة العراقية، إلا أنها على صلة وثيقة بإيران وتصنف نفسها ضمن فصائل "المقاومة الإسلامية" ويقودها حيدر الغراوي.

وتواجه فصائل الحشد الشعبي المقربة من طهران اتهامات متكررة بقمع الحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهو ما ينفيه قادة تلك الفصائل.

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