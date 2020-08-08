مصرع 12 شخصا جراء عواصف وأمطار جنوبي الصومال

مقديشو / نورجيدي / الخليج 365
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء عاصفة مطرية شديدة ضربت مناطق ساحلية في ولاية جوبالاند جنوبي الصومال، بحسب مسؤول محلي.
وقال وزير الثروة السمكية بجوبالاند إبراهيم عبدي، في تصريح صحفي السبت، إن قرى وبلدات مطلة على سواحل المحيط الهندي، تعرضت لعواصف مطرية شديدة خلال الأيام الأربعة الماضية.
وأضاف أن الرياح العاتية التي ضربت المناطق الساحلية للولاية، أسفرت عن مصرع 12 شخصا وتحطم 21 سفينة صيد وفقدان 8 أخرى، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في مناطق سكنية.
وأكد الوزير أن معظم القتلى صيادون تحطمت سفنهم في عرض البحر نتيجة العاصفة المطرية التي أدت إلى ارتفاع الموج في المناطق الساحلية بالولاية.
وأوضح أن الرياح العاتية المصحوبة بالأمطار ضربت مناطق عدة بمافيها بلدة "جوبوين"، وجزيرة "مطبي"، ومدينة "جمامي"، بإقليم جوبا السفلى (جنوب).
وشهدت المناطق الساحلية في الصومال خلال الأيام الماضية، أمطارا مصحوبة بعواصف أدت إلى توقف حركة الصيد فيها.
وحذر قسم وحدة الإنذار المبكر لوزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في وقت سابق، من إمكانية هطل أمطار رعدية مصحوبة بعواصف في المناطق الساحلية.
ودعا المواطنين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحمل تداعيات هطل الأمطار وارتفاع موجات البحر خلال الأيام المقبلة في البلاد.
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