لبنان.. ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 158 قتيلا

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء ارتفعت إلى 158 قتيلا وأكثر من 6000 جريح.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "حصيلة الشهداء في مرفأ بيروت، السبت، بلغت 158 شهيدا، وأكثر من 6000 جريح".

وحسب البيان: "كشفت الاتصالات الواردة إلى الرقم الساخن للوزارة، أن عدد المفقودين يبلغ 21 شخصا".

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية الهولندية، وفاة هيدويج والتمانز موليير، زوجة السفير الهولندي في لبنان، متأثرة بجراحها إثر الانفجار.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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