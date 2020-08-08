مسيرة وعطاء للتوعية والإنماء..بالفيديو

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي : ساهم قسم التوعية الصحية بصحة جدة في أحداث نقلة نوعية للتوعية الصحية الميدانية معتمدآ على كوادر وكفاءات مميزة من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام للتوعية في مستشفيات محافظة جدة.. وكان لهذا التميز عنوان وخطة مرسومة من اجل الوصول لكل الأحياء المستهدفة بهدف رفع مستوى الوعي والادراك من قبل الأسر والأهلي..

تنوعت الأساليب التوعوية بتنوع مهارات المشاركين حيث اشتملت على المحاضرات الإلكترونية عبر برنامج زوم وتوزيع المنشورات والحديث المباشر مع منسوبوا المنشآت الحكومية وقطاع المال والأعمال وسكنات العمال والمناطق العشوائية..

لم يقتصر برنامج التوعية على محافظة جدة بل ساهم الفريق في الإنتقال إلى المحافظات المجاورة لمحافظة جدة في رسالة سامية تعكس حجم استشعار المسؤولية من قبل فريق العمل..

شارك الفريق التطوعي في رفع مستوى الوعي لدى المتطوعين انفسهم ومساندتهم للفريق التطوعي مما كان له أكبر الأثر في نفوس المواطنين والمقيمين..

ساهمت كافة القطاعات والجهات المستهدفة في هذا التميز والنجاح بإستقبالها للفرق التطوعية مع تنفيذها لكافة التعليمات والاشتراطات اللازمة لسلامة الجميع..