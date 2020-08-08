أنا وبائعة الحلوى

على غير عادتي في مساء يوم الجمعه قررت الذهاب إلى حديقة الحي التي كنت أمر بجانبها مراراً وتكراراً غير آبهة بها

لا لشيئ سوى أنني شعرت بفضول حيال تلك الأفواج من الأسر التي ترتادها حاملين معهم اطفالهم

إتجهت إليها وبينما اشق طريقي باحثتاً عن مكان اجلس فيه إستوقفتني “بائعة الحلوى” فجلست على كرسي يقابلها تماماً وأخذت اتابع الاطفال وهم يبتاعون منها ماتعرضه لهم فوق ذلك السطح الخشبي البدائي التي كانت تزينه بألوان من الانوار تسرق الباب الاطفال

“يالله” هل هو ذكاء منها ام هي فطرة الصغار النقيه المحبه لكل ماهو أخآذ .

شعرت بالفضول فاتجهت إليها لأبتاع الماء وبدئت اتجاذب الحديث معها حتى ملت قدماي الوقوف شعرت هي بذلك رئيتها تمسك بجهازها” الجوال” محدثتاً شخصا ما فما هي إلا دقائق وإذا بذلك الشاب البالغ من العمر إن لم يخونني التخمين “السابعة عشر ” من عمره يجتر خطواته يحمل كرسياً أرادت ان اجلس عليه فقلت كيف قمتي بذلك أجابتني هو إبني يعمل في”تأجير الكراسي”في الجهه الاخرى من الحديقه ،سألته عن ثمنه فأجابت انتي ضيفتي ولن تدفعي لي وبإصرار عجيب منها.

جلست وانا ارقب المشهد بنظره “بانوراميه”تملئها الكثير من الأسئله تجاه هؤلاء البائعات والباعه وحيال الأباءوالامهات الذين لايكاد يخلو المكان منهم في وسط ذلك العشب الجميل ،وتارتاًحول الاطفال وسط تلك الالعاب .

لقد تضارب الفضول عندي

بدئت تسرد قصتها المؤلمه التي انتهت بالطلاق من “أب مدمن”وكيف حاولت الوقوف على قدميها وهي تشكر الله على فضله ومنته ان هيئ لها لقمة العيش

إستقطع حديثنا ذلك الاب الذي يحمل ابنته ليبتاع لها الشوكلاه وكان يجادل بائعة الحلوى عن غلاء اسعارها محاولتاًإقناعه بأن الاسعار في غلاء ولا يقتصر الامر عليها

أكملت ماتود قوله عن حياتها إلا انها توقفت عن الحديث قائلتاً ماذا عنكي؟

وانهالت علي بمطر من الأسئله هل تعملين ،هل أنتي متزوجه،هل عندك اطفال،هل تشتكين من اعباء الحياة هل هل ……

حينها لم اكن مستعدة للرد لاني مازلت في حالة تأمل في وجوه الاطفال وهم في غاية الإستمتاع باللعب وبأكل الحلوى رخيصة الثمن وتارتاًتنتقل عيني الى ابائهم وهم يرتشفون اكواب الشاي رغم حرارة الجو وبساطة المتاع.

حينها إنتابني شعور غريب محدثة به نفسي هل اغبط بائعة الحلوى على رضائها بما قسمه الله لها ام اشعر بالاسى على ذلك الاب الذي يجادلها لكي يبتاع الشوكلاه لابنته ،ام أُخمن مايدور في ذهن ذلك الاب الذي يرتشف الشاي رغم حرارة الجو وكأنها تساوت مع حرارة آماله وتطلعاته وكأني اسمعه يقول”فرج الله قريب”

حينها شعرت ب”غصّة”الجواب ومفارقة الإحتياجات فخجلت من الرد عليها بل وعلى نفسي

فشتان بين ماتطمح نفسي وماتطمح إليه بائعة الحلوى ،

وايقنت ان المتشائم لايرى من الحياة سوى ظلها.

كتبته : منال الحصيني