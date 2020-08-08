سقوط قتيل من الشرطة اللبنانية خلال الاشتباكات مع المحتجين

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قتل شرطي لبناني خلال اشتباكات مع المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بيروت اليوم (السبت)، احتجاجًا على الانفجار الهائل الذي وقع بميناء بيروت، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة.
وذكر شهود عيان أن حريقًا شب في شاحنة في ساحة رئيسة بوسط بيروت، حيث تجمع المحتجون للمطالبة بإسقاط النخبة الحاكمة والحكومة بلبنان، وفقًا لـ”رويترز”.
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