المؤشر أهلاويًّا حتى 2023

أنهت إدارة النادي الأهلي اليوم السبت تجديد عقد لاعب الفريق الكروي الأول سلمان المؤشر لمدة 3 مواسم، وذلك بعد مفاوضات طويلة المدى خلال الفترة الماضية. وكثفت الإدارة الخضراء تحركاتها مؤخرًا للإبقاء على اللاعب البالغ (32 عامًا)؛ إذ تدخلت شخصيات أهلاوية لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والمسؤولين قبل نجاح الوساطات في إقناع اللاعب بالتجديد، مع تأجيل مطالباته بمستحقاته المالية السابقة إلى وقت لاحق.

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