«الأمن البيئي»: التحقيق في فيديو صيد الطيور من متنزه عام

أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد /رائد المالكي، بأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة أشخاص بنصب شبكة لصيد الطيور في أحد المتنزهات العامة بما يخالف الأنظمة ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بهذه المخالفة .

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وأهاب المتحدث بالمواطنين والمقيمين استشعار مسؤولياتهم في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية ، والمبادرة بالإبلاغ عن كل ما يتم رصده من مخالفات.

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