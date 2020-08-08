شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حيل ذكية تحمي بطارية هاتفك من الاستنزاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استنزاف البطارية بسرعة من أكثر المشاكل التي يواجهها مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآيفون.

فيما يلي بعض الحلول والحيل الذكية التي يمكن أن تحافظ على البطارية وقتاً أطول، وفق موقع إنديان إكسبرس أونلاين:

شحن الهاتف بحذر

يؤثر تفريغ وشحن الجهاز بالكامل سلباً على عمر البطارية على المدى الطويل، لذلك يفضل شحن الجهاز عندما ينفذ نصف شحن البطارية،. ولا يُنصح بشحن الهاتف بنسبة 100%، في البطارية.

وضع الطاقة المنخفضة

يساعد وضع الطاقة المنخفضة في تحقيق أقصى استفادة من هاتف آيفون، عندما تكون نسبة البطارية أقل من 20% ،يمكن تشغيله بالانتقال إلى الإعدادات، والنقر على خيار البطارية، ثم التبديل والضغط على زر التبديل إلى جانب خيار “وضع الطاقة المنخفضة”. يعطل هذا الخيار البريد من تنزيل المحتوى في الخلفية.



سطوع الشاشة التلقائي

لإطالة عمر البطارية، يمكن تشغيل السطوع التلقائي للشاشة، الذي يتكيف مع البيئة ويزيد أو يقلل السطوع وفقاً لذلك. ويمكن ذلك بعد الانتقال إلى الإعدادات، ثم عام، متبوعاً بإمكانية الوصول إلى خيار تشغيل السطوع التلقائي.

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الاتصال بشبكة الواي فاي

ويُنصح أيضاً باستخدام شبكة الواي فاي معظم الوقت لإجراء الاتصالات، لأن استخدام اتصالات الشبكة الخلوية يستهلك طاقة أكبر من البطارية.

تعطيل خدمة الموقع

في الوقت الحاضر، تحتوي معظم التطبيقات على ميزة تحديد الموقع. ويمكن الدخول إلى إعدادات هاتفك الذكي، ثم النقر فوق الموقع لتعطيل خدمة الموقع لحفظ البطارية.

تطبيقات الخلفية

تعمل العديد من التطبيقات في الخلفية وتستنزف بطارية الهاتف الذكي، وينصح بالخروج من التطبيق بشكل صحيح أو مسحه من العناصر الحديثة. ويمكن أيضاً تقييد هذه التطبيقات بالانتقال إلى الإعدادات، ثم النقر على التطبيقات. بعد ذلك، تحديد تطبيق معين، والانتقال إلى خيار Power Saver أو Battery، وتحديد “عدم التشغيل في الخلفية”.

الوضع الداكن

طرحت العديد من التطبيقات الوضع المظلم لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على بطارية هواتفهم الذكية، وتقليل استهلاك طاقة البطارية.