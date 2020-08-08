شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ4 وافدين اتخذوا وكراً لتصنيع وترويج الخمور بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية و امرأتين من جمهورية مدغشقر وامرأة أخرى من جمهورية باكستان ، اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور.
وضبط بحوزة المتهمين (28) برميلاً سعة 220 لتراً من الخمور، وآخر سعة 30 لتراً ،و (96) قارورة مُسكر مهيأة للترويج.
وأضاف النقيب محمد الدريهم أنه جرى إيقافهم وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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