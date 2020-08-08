شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من الزكاة والدخل بشأن القيمة المضافة على السلع المستوردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة بالإضافة إلى رسوم الشحن و رسوم الجمارك وأي رسوم اخرى.

Advertisements

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حساب العناية بالعملاء في “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن ضريبة قيمة الضريبة، وهل تضاف مع قيمة الشحن على السلع المستوردة؟

وردت الهيئة بتغريدة قالت فيها: “تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم اخرى، وسيدفع وكيل الشحن ضريبة القيمة المضافة إلى الجمارك على الإستيراد نيابةً عن المستورد ويتم إستردادها كمصروفات من المستورد.