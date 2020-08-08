شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الخثلان: يجوز للمرأة قص شعرها بشرط واحد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم قص المرأة لشعرها.

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وقال الشيخ الخثلان خلال استضافته عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”: “لا بأس أن تقص المرأة شعر رأسها، بشرط ألا يكون في ذلك تشبها بالرجل”.

واستدل الخثلان بجواز قص المرأة لشعرها بقوله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قصصن من شعورهن مضيفا : “إنه يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها بشرط ألا تتشبه بالرجل “.