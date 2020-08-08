أبو الغيط: مستعدون لحشد الطاقات العربية لمساعدة لبنان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت إنه سيسعى لحشد الطاقات العربية لتقديم الدعم للبنان بعد الانفجار الهائل الذي دمر أجزاء من بيروت‮.‬

وأضاف أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه بالرئيس اللبناني ميشال عون إن الجامعة ”مستعدة للمشاركة بطاقات عربية بأي شيء يتعلق بالتحقيق في مأساة مرفأ بيروت‮“.‬

وقال ”الجامعة العربية مستعدة للدعم بما هو متاح“ مضيفا أنه سيشارك في مؤتمر دولي تنظمه فرنسا ‮ يوم ‬الأحد لبحث تقديم المساعدات للبنان‮.‬

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وقال أبو الغيط ”سأشارك في الاجتماع الذي دعت له فرنسا غدا للتحدث فيه والتعبير عن الدعم للبنان وسأنقل للدول العربية تقريرا كاملا عن مشاهداتي وعن هذه الزيارة وننوي طرح بند جديد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للدعم المستمر والدائم للبنان‮“.‬

وأظهرت تقديرات رسمية ‮يوم ‬الجمعة أن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء بلغت 154 شخصا لكن من المتوقع أن ترتفع، كما أصيب ما يربو على خمسة آلاف شخص بعضهم في حالة خطيرة‮.