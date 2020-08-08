جونسون وعون يتفقان على العمل على تعافي لبنان

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت الاحتياجات الإنسانية والطبية العاجلة ومتطلبات إعادة الإعمار في بيروت بعد الانفجار الهائل في المرفأ يوم الثلاثاء.
وقال مكتب جونسون في بيان ”شكر الرئيس عون المملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته إلى الآن بما في ذلك تقديم خمسة ملايين جنيه استرليني (6.5 مليون دولار) في شكل تمويل طارئ وإرسال سفينة البحرية الملكية إنتربرايز“.
وأضاف ”اتفقا على العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تعافي البلاد وتعميرها على المدى البعيد فيما يواجه لبنان أزمة مالية وفيروس كورونا وآثار هذا الانفجار المأساوي“.
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