- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة سارّة من سامسونج لمستخدمي هواتفها الذكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تضمن حدث Unpacked 2020 مفاجآت تخص مستخدمي الأجهزة والهواتف التي طرحتها سامسونغ في الأعوام الأخيرة إلى جانب عرض أحدث الأجهزة الذكية التي ستطرحها سامسونغ قريبا.
ومن أهم ما أعلنت سامسونغ عنه خلال هذا الحدث هو أنها ستتبع سياسة جديدة تضمن الدعم التقني الكامل بالبرمجيات لهواتفها من الفئة الممتازة، ولمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار هذه الأجهزة بدلا من سنتين كما هو الوضع حاليا بحسب روسيا اليوم.
ويفهم من تصريحات الشركة وفقا للخبراء أن العديد من طرازات هواتف Note و Galaxy S التي طرحت في الأعوام الثلاثة الأخيرة ستستفيد من هذا الدعم، بما في ذلك تحديث أنظمة التشغيل لتحصل على آخر نسخ أندرويد، وتحديث البرمجيات الأمنية وتصحيح الثغرات في البرامج.
وكون الشركة لم تذكر شيئا في الحدث عن الدعم التقني لهواتفها من الفئة المتوسطة مثل هواتف الفئة "A" فمن المتوقع أن تحصل هذه الأجهزة على الدعم التقني "الكامل" لسنتين فقط كما هو الحال حاليا، بما في ذلك تحديث أنظمة أندرويد.
ويرى الخبراء أن سامسونغ تحاكي بهذه الخطوة شركة غوغل التي تعمل على تزويد هواتف Pixel دوما بأحدث نسخ أنظمة أندرويد، وتعدل لها هذه الأنظمة باستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سارّة من سامسونج لمستخدمي هواتفها الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.