جنبلاط: هناك ثورة شعبية ضد هذا الحكم ولابد من وضع آلية للتغيير

وأشار جنبلاط في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "كيفية التغيير أمر معقد في النظام اللبناني لكن لا رجعة إلى الوراء"، مشددا على أنه "لابد من وضع آلية لكيفية التغيير"، قائلا "رأيي الخاص أنه وحدها انتخابات مبنية على أولا استقالة الحكومة، ثانيا حكومة محايدة تحضر لانتخابات جديدة على قاعدة نظام انتخابي لا طائفي".
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في السياق ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحتجين بدأوا برمي الحجارة باتجاه مجلس النواب، وتحطيم زجاج الرافعة التي كانت تحمل بعض الجدران لتدعيم المدخل.
وانطلقت مسيرة من منطقة مار مخايل من أمام شركة الكهرباء في الجميزة، باتجاه ساحة الشهداء. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" في لبنان، اليوم السبت، مقاطع فيديو لعملية طرد محافظ بيروت القاضي، مروان عبود، من إحدى شوارع العاصمة.
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: هناك ثورة شعبية ضد هذا الحكم ولابد من وضع آلية للتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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