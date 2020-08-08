جنبلاط: هناك ثورة شعبية ضد هذا الحكم ولابد من وضع آلية للتغيير

وأشار جنبلاط في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "كيفية التغيير أمر معقد في النظام اللبناني لكن لا رجعة إلى الوراء"، مشددا على أنه "لابد من وضع آلية لكيفية التغيير"، قائلا "رأيي الخاص أنه وحدها انتخابات مبنية على أولا استقالة الحكومة، ثانيا حكومة محايدة تحضر لانتخابات جديدة على قاعدة نظام انتخابي لا طائفي".

© AP Photo / Francois Mori

وقال مراسل وكالة "رويترز"، إن قوات الأمن بلبنان أطلقت، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت.

في السياق ذاته، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن المحتجين بدأوا برمي الحجارة باتجاه مجلس النواب، وتحطيم زجاج الرافعة التي كانت تحمل بعض الجدران لتدعيم المدخل.

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وانطلقت مسيرة من منطقة مار مخايل من أمام شركة الكهرباء في الجميزة، باتجاه ساحة الشهداء. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" في لبنان، اليوم السبت، مقاطع فيديو لعملية طرد محافظ بيروت القاضي، مروان عبود، من إحدى شوارع العاصمة.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.