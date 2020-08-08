شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب سعد الحريرى ينفى إدلائه بتصريحات تسىء للمساعدات المصرية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المكتب الإعلامى لسعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، بيانا، نفى فيه إصدار أى تصريحات بخصوص المساعدات المقدمة من مصر للبنان، وقال :" صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري ما يلي: يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية".

وقال الحريرى فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد رفيق الحريري ما يلي: يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية".



سعد الحريرى

وتابع:"ينفي المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري جملة وتفصيلاً هذه الأخبار المفبركة، ويضعها في خانة الحملات المشبوهة التي تهدف للإساءة لعلاقات الرئيس الحريري العربية والدولية".



الحريرى

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وتابع :"ويجدد المكتب للمناسبة شكر الرئيس الحريري و تيار المستقبل للدعم الذي تقدمه القيادة المصرية للبنان، الذي لم تتأخر عن مؤازرتنا في أصعب الظروف، شأن سائر الدول العربية ودول الخليج العربي، خصوصاً التي هبت لمساعدة لبنان ونصرة بيروت في نكبتها".

وجاء هذا البيان ردا على عدة تصريحات نسبت للحريرى، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعى، جاء مفادها أن الحريرى صرح بأن المساعدات التى قدمتها مصر للبنان جراء انفجار مرفأ بيروت، منتهية الصلاحية وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء السابق جملة وتفصيلا.

ومن جهة أخرى استقبل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ظهر اليوم السبت، في بيت الوسط، بحضور فؤاد السنيورة وتمام سلام.

وغرد الحساب الرسمي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم :"استقبل الرئيس سعد الحريري عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في حضور الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام والوزير السابق غطاس خوري والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والسفير عبدالرحمن الصلح".