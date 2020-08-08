شكرا لقرائتكم خبر عن تيار المستقبل: أمن الدولة بلّغ الحكومة بموضوع النيترات فى يوليه ولم تهتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​، أن "جهاز أمن الدولة​ بلّغ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بموضوع النيترات بتاريخ 20 يوليه، وفي تاريخ 28 يوليه اجتمع ​المجلس الأعلى للدفاع​ و​مجلس الوزراء​، ولكن لم يكن بالهم بالموضوع، بل كانوا مهتمين باقفال البلد. وفقا لموقع "النشرة" اللبنانى.

وتابع الحريري :"موضوع التحقيق الدولي ليس مطلبا سياسيا، بل واجبا أخلاقيا ومسؤولية وطنية".

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وسأل الحريري: "هل يعلم وزارء الدفاع المتعاقبين أن ملفات التفجيرات التي ضربت لبنان بعد العام 2005، تركت عند قاضي التحقيق العسكري بدون تحقيقات حتى سقطت بمرور الزمن؟".​​​​​​​

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجارا ضخما، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.