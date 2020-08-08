تيار المستقبل: أمن الدولة بلّغ الحكومة بموضوع النيترات فى يوليه ولم تهتم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، أن "جهاز أمن الدولة بلّغ رئيس الحكومة حسان دياب بموضوع النيترات بتاريخ 20 يوليه، وفي تاريخ 28 يوليه اجتمع المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء، ولكن لم يكن بالهم بالموضوع، بل كانوا مهتمين باقفال البلد. وفقا لموقع "النشرة" اللبنانى.
وتابع الحريري :"موضوع التحقيق الدولي ليس مطلبا سياسيا، بل واجبا أخلاقيا ومسؤولية وطنية".
وسأل الحريري: "هل يعلم وزارء الدفاع المتعاقبين أن ملفات التفجيرات التي ضربت لبنان بعد العام 2005، تركت عند قاضي التحقيق العسكري بدون تحقيقات حتى سقطت بمرور الزمن؟".
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجارا ضخما، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
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