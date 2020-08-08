شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يعزى رئيس وزراء الهند فى ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التعازى إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة والفيضانات التي اجتاحت الهند.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:"خالص التعازي والمواساة للصديق ناريندرا مودي وأسر ضحايا الطائرة المنكوبة والفيضانات التي تجتاح عددا من الولايات الهندية.. تمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق".



الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه بموقع تويتر

يشار إلى أنه تحطم طائرة هندية لدى هبوطها فى مطار مدينة كوزيكود جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 123 آخرين، مساء أمس الجمعة.

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وكانت الطائرة التى تقل 190 راكبا وطاقم الطائرة على متنها، قد تجاوزت المدرج أثناء هبوطها ليلة الجمعة، وسقطت فى واد على عمق حوالى 10 أمتار وانقسمت إلى جزئين. وحسب البيانات فإن 16 راكبا أدخلوا إلى مستشفيات مختلفة، فى حالة حرجة.

وكانت وزيرة الصحة فى ولاية "كيرالا" الهندية، قد أعلنت فى وقت سابق عن أنه سيتم إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى جهود انقاذ الطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتى تحطمت مساء أمس فى مطار كاليكوت الدولي.

وقالت وزيرة الصحة فى الولاية كي. كي. شيلاجا - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى في) الهندية اليوم السبت إنه يتعين على كل من شارك فى عملية الإنقاذ أن يخضع لعزل ذاتى أيضا كإجراء احترازي، داعية من شارك فى جهود الإنقاذ أن يخطر وزارة صحة الولاية التى تعد حاليا قائمة بالمشاركين.