شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: أكثر من 110 أشخاص أصيبوا فى احتجاجات بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولون بالصليب الأحمر اللبنانى، وسائل إعلام محلية، بأن أكثر من 110 أشخاص أصيبوا خلال المظاهرات فى وسط بيروت اليوم السبت، احتجاجا على الانفجار الضخم الذى وقع يوم الثلاثاء، ونُقل 32 شخصا للمستشفى.
وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع، على متظاهرين يحاولون اختراق حاجز والوصول إلى مبنى البرلمان فى بيروت، فى حين سُمع دوى إطلاق نار مع تنامى الاحتجاجات على الانفجار المدمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر اللبنانى: أكثر من 110 أشخاص أصيبوا فى احتجاجات بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.