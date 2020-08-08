شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبنانى: أكثر من 110 أشخاص أصيبوا فى احتجاجات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولون بالصليب الأحمر اللبنانى، وسائل إعلام محلية، بأن أكثر من 110 أشخاص أصيبوا خلال المظاهرات فى وسط بيروت اليوم السبت، احتجاجا على الانفجار الضخم الذى وقع يوم الثلاثاء، ونُقل 32 شخصا للمستشفى.

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وأطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع، على متظاهرين يحاولون اختراق حاجز والوصول إلى مبنى البرلمان فى بيروت، فى حين سُمع دوى إطلاق نار مع تنامى الاحتجاجات على الانفجار المدمر.