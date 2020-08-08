شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن دعمها لمظاهرات بيروت وتحث الجميع على تجنب العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة الأمريكية في بيروت، إن الحكومة الأمريكية تدعم حق المتظاهرين اللبنانيين في "الاحتجاج السلمي" وتحث الجميع على تجنب العنف. وأضافت السفارة على تويتر: الحكومة الأمريكية تقول الشعب اللبناني عانى كثيرا ويستحق من الزعماء "الذين غيروا مواقفهم الاستجابة للمطالب الشعبية بالشفافية والمحاسبة"

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