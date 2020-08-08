شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عمانية: نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى السلطنة تتجاوز 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الشبيبة العمانية، أن أكثر من 90% من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا فى السلطنة تعافوا، وهى نسبة أعلى بمقدار 30% من معدل الشفاء العالمى.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة العمانية، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى السلطنة حتى تاريخ 8 أغسطس 81.357 حالة، تعافى منهم 73.481 حالة، بمعدل شفاء بلغ 90.3%.

وعلى الصعيد العالمى، تشير الأرقام الصادرة عن مركز معلومات فيروس كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز إلى أن عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم بلغ 19.4 مليون حالة، وبلغ حالات الشفاء نحو 11.77 مليون حالة، أي أن معدل الشفاء في جميع أنحاء العالم هو 60.3%.

وفي السلطنة توفي 509 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، وهو رقم يمثل نسبة 0.07% من عدد الوفيات في العالم جراء الفيروس، والتي بلغ عددها 721.906 حالة وفاة.

وقد أشار تقرير الوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة لشهر يوليو إلى أن ذروة الفيروس في محافظة مسقط كانت في منتصف شهر يونيو، بينما كانت ذروته في 10محافظات أخرى في شهر يوليو.

جاء في التقرير: "يبين المنحنى أن متوسط سبعة أيام لفيروس كورونا في عمان بلغ ذروته في الأسبوع الأول من شهر يوليو 2020 بمعدل 2000 حالة، ثم بدأ في الانخفاض تدريجيا حتى وصل متوسط الإصابة لشهر يوليو إلى 1000 حالة، بمعدل انخفاض 500 حالة أسبوعيا".

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وأضاف التقرير: "كانت ذروة حالات الإصابة في محافظة مسقط في النصف الثاني من شهر يونيو، ثم تلتها المحافظات الأخرى التي بلغت ذروتها في منتصف شهر يوليو. وقد كانت ذروة التنويم في المستشفيات بصفة عامة وفي وحدات العناية المركزة بصفة خاصة خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو."

وقد تم وضع خطط لمراقبة الإصابة بالفيروس في السلطنة في حالة حدوث عودة أو ارتفاع في عدد الحالات في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وجاء في التقرير أيضا: "بغرض رصد الوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة، سيتم اعتماد المؤشرات التالية في حالة ظهور موجة أخرى من الوباء في المراحل القادمة: عدد الحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات بصفة عامة وإلى وحدات العناية المركزة بصفة خاصة، ومواقع الرصد في جميع أنحاء السلطنة، ونتائج المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كورونا، واستخدام عدد الوفيات اليومي (لكل مليون نسمة)، ومقارنته بمعدل الوفيات في السنوات الأخيرة".

وأضافت وزارة الصحة العمانية أن البيانات الوبائية الأخيرة تشير إلى مؤشرات انخفاض في العدد الإجمالي لحالات الإصابة وحالات التنويم بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19، ليرتفع عدد الإصابات في السلطنة إلى 81357، وتسجيل 1218 حالات شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 73481، وعدد الوفيات 509.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.