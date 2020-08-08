شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا فى بيروت: ندعم احتجاج الشعب اللبنانى السلمى وندعو لتجنب العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الأمريكية فى بيروت، أنها تدعم احتجاج الشعب اللبنانى السلمى، وندعو الجميع للامتناع عن العنف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وخرجت مظاهرات عصر اليوم في العاصمة اللبنانية، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف.

واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، فيما تمكن المحتجون من اقتحام وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة والطاقة، وتم إضرام النار داخل أحد مكاتب وزارة الاقتصاد، وإلقاء صور الرئيس عون وأوراق وزارية أخرى من مقرها.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير والإبتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.

كذلك أصدرت قوى الأمن بيانا قالت فيه إنها "تتفهم الغضب العارم للمتظاهرين وتطلب منهم في الوقت عينه ضبط النفس والتعبير بشكل حضاري وسلمي، بعيدا عن كل أشكال العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم التعرض لعناصرها الذين يقومون بواجبهم للحفاظ على الأمن والنظام".