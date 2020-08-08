شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق ببيروت تأسف لعدم ذكرها فى قائمة الدول التى وقفت لجانب لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سفارة جمهورية العراق فى لبنان، عن "أسفها لعدم ذكر تقرير "الجيش اللبنانى" لاسم العراق ضمن الدول التى وقفت إلى جانب لبنان فى محنته.
وقالت السفارة العراقية فى بيان لها - وفقا لموقه النشرة اللبنانى- "إن العراق كان من الدول السباقة فى إرسال المساعدات الطبية الفورية إلى بيروت، والتي قدرت بعشرين طنا من المواد الطبية، بالإضافة إلى الفرق الطبية الاختصاصية، كما ويستعد العراق لإرسال وجبات من الحنطة تعويضا للنقص المحتمل، وذلك ضمن التزام الشعب العراقى بالوقوف إلى جانب شقيقه الشعب اللبنانى بعد فاجعة مرفأ بيروت".
أشارت السفارة فى بيانها أنه "انسجاما مع موقف الأخوة والتضامن مع محنة الشعب اللبناني الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وصلت إلى لبنان الشقيق اليوم الوجبة الأولى من إمدادات الوقود ضمن قافلة قوامها 20 ناقلة حوضية محملة بـ 720 ألف لتر من زيت الغاز، بالإضافة إلى عجلتين ساندتين".
كما أكدت أن "المساعدات الطبية وشحنات الوقود التي وصلت اليوم وفي الأيام الماضية تسلمتها الجهات المختصة في لبنان الشقيق، والعراق حكومة وشعبا يتعامل مع هذا الملف من موقع الروابط التاريخية الأصيلة والممتدة بين الشعبين الشقيقين. حفظ الله لبنان من كل سوء ورحم الله ضحايا احداث بيروت وشفى المصابين".
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