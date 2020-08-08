شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: اللبنانيون من حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، خلال جولته في مكان الانفجار بمرفأ بيروت أنه ليس لديه مشكلة في لقاء الناس، وهو جزء منهم، ومن حقهم أن يكونوا غاضبين وناقمين.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس وزراء لبنان: ليس لدي مشكلة في لقاء الناس، أنا جزء منهم، ولا شك أن الفساد موجود منذ ثلاثة عقود، فهناك في الطبقة السياسية لعقود، ونحن نواجه هذه المشاكل المتراكمة لعقود.

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وتابع حسان دياب: أنا غير متأكد متى سأتكلم مع الناس في الشارع، وأنا جزء من الناس، وغير خائف من غضب العالم، فالناس لديهم الحق ليكونوا غاضبين وناقمين، وهم ناقمون من قبل لثلاثة عقود من الفساد.