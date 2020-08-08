شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد السنيورة: المصيبة فى لبنان أننا ليس لنا كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبنانى السابق، إن تفجيرات بيروت تمت تحت أعين جميع الأجهزة الأمنية التى كانت تعلم بوجود هذه المواد التى كبدت لبنان خسائر بمليارات الدولارات خلاف الخسائر البشرية، مستنكراً إسناد التحقيق فى هذه الواقعة للأجهزة التى تعلم بتخزين هذه المواد، وتابع: "لا أحد يعلم هل تم تسريب كمية من المواد التى أدت إلى التفجير قبل وقوع الكارثة.. أم لا؟".

وأضاف "السنيورة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الحكم تبصر ورؤية وإرادة ومصالح وعليه يجب أن تكون مصلحة الدولة والمواطنين هى الأساس، ولكن كان هناك تلكأ فى عدم إصلاح القضايا الملحة بلبنان، وتابع: "أبى كان يقول اللى معندوش كبير يشترى كبير.. المصيبة الآن أننا ليس لدينا كبير".

ولفت رئيس الوزراء اللبنانى السابق، إلى أن اليأس والإحباط هو من دفع بعض اللبنانيين إلى عودة الانتداب الفرنسى، مشدداً على أن الخروج على النظام الديمقراطى والاعتداء على المتظاهرين ليس حلاً للتعاطى مع الأزمة اللبنانية المتجذرة، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين.