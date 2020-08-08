شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون من داخل وزارة الطاقة ببيروت: نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتظاهرون اللبنانيون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة الرؤساء الثلاثة وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف متظاهرون من داخل وزارة الطاقة: نطالب باستقالة النظام الطائفي بالكامل. وتابع متظاهرون من داخل وزارة الطاقة: نطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن انفجار المرفأ.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن إصابة عدد من الصحفيين خلال مظاهرات بيروت.

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وفى وقت سابق اقتحم المتظاهرون اللبنانيون عددا من الوزارات مع تصاعد المظاهرات في العاصمة بيروت، فيما اندلع منذ قليل، حريق فى مبنى يقع أمام البرلمان اللبنانى، وسط استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية.

ونجح المتظاهرون فى العاصمة اللبنانية بيروت فى اقتحام مقر وزارة الاقتصاد والبيئة وتم إلقاء الأوراق من هذا المبنى، فيما أفاد مراسل قناة "سكاى نيوز" بمقتل أحد قوات الأمن خلال الاشتباكات التى اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن.

كما أفاد مراسل قناة العربية، أن مجموعات من المتظاهرين يقتربون من مقر وزارة الداخلية اللبنانية وسط بيروت، ونظم عدد من "العسكريون المتقاعدون"، مظاهرة داخل مبنى الخارجية اللبنانية، بعد أن تمت السيطرة عليه من قبل المتظاهرين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.