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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل أثناء تفريق المتظاهرين اللبنانيين بالقنابل المسيلة للدموع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت فضائية الحدث، "فيديو" لإصابة طفل أثناء تفريق المظاهرات اللبنانية بالقنابل المسيلة للدموع، والتي انطلقت اليوم إثر حادث تفجيرات مرفأ بيروت الذى راح ضحيته 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وبلغ عدد المفقودين 21 شخصا.
ويشار إلى أن المتظاهرين الغاضبين اقتحموا وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بينما أصيب عدد من الأشخاص فى الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومتظاهرين في ساحة الشهداء بالقرب من مجلس النواب اللبناني، حيث أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين والحيلولة دون وصولهم إلى مقر المجلس.
وأعربت قيادة الجيش اللبنانى عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذى يعتمر قلوب اللبنانيين وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذى يمر بها وطننا.
وقال الجيش اللبنانى، فى بيان عبر حسابه على تويتر: نذكر المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق والتعدى على الأملاك العامة والخاصة، وتذكّر أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذى حصل فى المرفأ".
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