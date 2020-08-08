شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الجزائرية تسجل 538 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم السبت، 538إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 11حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 34693إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 1293 حالة وفاة، بعد تسجيل وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

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