شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمون غير الكويتيين يباشرون العمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر قطاع التعليم العام في وزارة التربية بالكويت تسليم العمل للمعلمين والمعلمات غير الكويتيين ممن اجتازوا المقابلات المحلية اعتبارا من غد الأحد للمرحلة الثانوية. وفق الراى الكويتية.

وأكد قطاع التعليم العام أن المعلمين والمعلمات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة سيتم تسليمهم العمل اعتبارا من 1 سبتمبر.

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وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أعلن إنهاء العام الدراسي الحالي «2019 - 2020» نتيجة تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على أن يتم دمج المتبقي من منهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام مع الفصل الأول من العام المقبل «2020 - 2021» والذي يبدأ يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل «عن بعد» بعد تعديل المنهج. وفق "القبس".

وينطلق قطار الدراسة عن بُعد لطلبة الصف الثانى عشر صباح الأحد المقبل، وسط أزمة كشفت تفاصيلها مصادر تربوية لـ «الجريدة» الكويتية، حيث تواجه بعض المدارس عجزا نتيجة نقص في عدد معلمى مادتى الفيزياء واللغة الفرنسية، موضحة أن أغلب معلمى هاتين المادتين من الوافدين العالقين فى الخارج.

و الوزارة لا تزال تبحث عن حلول لمشكلة المعلمين الوافدين العالقين فى الخارج، إذ منعت سلطات الطيران المدني مؤخرا دخول الوافدين من 31 دولة من بينها مصر وسورية ولبنان، والتى تمثل النسبة الأكبر للمعلمين الوافدين، لافتة إلى أن القرار الأخير سمح بدخولهم في حال إقامتهم فى أحد البلدان غير الممنوعة من الدخول مدة 14 يوما، ومن ثم عمل فحص الـ PCR الذى يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.