شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الحساب.. 12 صورة ترصد الاحتجاجات الغاضبة بالعاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى الكثير من الصور التى ترصد الاحتجاجات الغاضبة التى انطلقت فى العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية التفجيرات التى شهدتها، الثلاثاء الماضى، وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل إلى جانب آلاف المصابين.



مظاهرات لبنان اليوم

كما اقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية اللبنانية فى الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت خلال الاحتجاجات، التى اندلعت اليوم السبت على خلفية التفجيرات التى شهدتها العاصمة الثلاثاء الماضى، وراح ضحيتها 156 شهيدا على الأقل، إضافة إلى نحو 6 آلاف جريح، فيما أعلن المتظاهرون أن يكون مقر وزارة الخارجية اللبنانية مقرا لثورتهم.



مظاهرات لبنان اليوم

من ناحية أخرى، تصاعد الغضب الشعبي في الشارع اللبناني خلال الاحتجاجات التي رفعت شعار "يوم الحساب"، على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها عشرات الشهداء، حيث ردد المتظاهرون في مظاهرات اليوم السبت هتافات معارضة لحزب الله اللبناني منها :"إرهابي إرهابي.. حزب الله إرهابي".



مظاهرات لبنان اليوم

وأصيب عدد من المتظاهرين أثناء تفريق قوات مكافحة الشغب اللبنانية لهم، حيث تقدمت قوات الأمن باتجاه المتظاهرين مع استمرار تبادل رمي الحجارة والقنابل المسيلة للدموع، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.



مظاهرات لبنان اليوم

وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وتزامنا مع انطلاق مظاهرات يوم الحساب، رفع المتظاهرون شعار "علقوا المشانق، فيما يشهد محيط مجلس النواب توترا بعدما احتشد عدد من المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت.

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ورشق المتظاهرون قوات الأمن اللبناني بالحجارة فيما ردت عليهم قوت مكافحة الشغب بقنابل الغاز المسيلة للدموع، بينما نجح بعض المتظاهرين بإزالة العائق الحديدي المؤدي الى مجلس النواب في وقت بدأت فيه القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في وجه المتظاهرين.

في الوقت ذاته، أصدر الجيش اللبناني بيانا أعرب فيه عن تفهمه لوجع اللبنانيين، مشددا على أهمية سلمية الاحتجاجات، كما أطلقت قيادة الجيش غرفة طوارئ متقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في بيروت، برئاسة العميد الركن سامي الحويك، وتضم ممثلين عن: وزارة الاتصالات، الأشغال العامة والنقل، الطاقة، الصحة والشؤون الاجتماعية، بحسب ما ذكرته الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام.



مظاهرات لبنان اليوم



مظاهرات لبنان اليوم



مظاهرات لبنان اليوم



مظاهرات لبنان اليوم



مظاهرات لبنان اليوم (9)



مظاهرات لبنان اليوم



مظاهرات لبنان اليوم