شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات لبنان.. الصليب الأحمر: نقل 55 شخصا للمستشفيات وعلاج 177 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصليب الأحمر اللبنانى، إن 55 شخصا من المتظاهرين نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اليوم السبت، مشيرًا إلى أن 177 شخصا تم علاجهم وخروجهم من المستشفيات القريبة من المظاهرات.

وتظاهر مئات اللبنانيين اليوم الأحد، وسط العاصمة بيروت، احتجاجا على تعامل المسئولين مع انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضى، والذى أسفر عنه 154 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

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كما اقتحم المتظاهرون في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مقر جمعية المصارف، وتم إضرام النيران فيها.

وفى السياق ذاته قال رئيس حكومة لبنان حسان دياب: "أتحمّل مسؤولية الحكومة لشهرين إلى أن تتفق القوى السياسية على صيغة للمرحلة المقبلة"، وأضاف خلال كلمه له اليوم السبت: "لا يُمكن الخروج من أزمة البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مُبكرة".