شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي لبناني لـ"الخليج 365": الحل الأول للإصلاح هو إسقاط حكومة دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله، إن الحل الأول في تهدئة الشارع اللبناني، هو رحيل حكومة حسان دياب المدعومة من تيار حزب الله اللبناني.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" من بيروت، أنه لابد من رحيل هذه الحكومة. وأكد أن المظاهرات اللبنانية مستمرة حتى تحقيق أهدافها في إسقاط هذه الحكومة كخطوة أولى في طريق الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن، الصليب الأحمر اللبناني أعلن سقوط 14 جريحاً تم نقلهم الى مستشفيات المنطقة و44 مصابا يتم اسعافهم في المكان في تظاهرة بيروت.

ووجه محافظ بيروت القاضي مروان عبود، فرق الدفاع المدني اللبناني في بيروت، بعدم إخراج أي سيارة إطفاء الى الشارع باستثناء الحالات التي تتعلق بإطفاء الحرائق فقط.

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن المحافظ قوله: أمر فوج إطفاء مدينة بيروت عدم إخراج أي سيارة إطفاء إلى الشارع، باستثناء الحالات التي تتعلق بإطفاء الحرائق فقط.

وشهد محيط مجلس النواب اللبناني، اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب ومحتجين حاولوا الوصول إلى محيط مبنى البرلمان وسط العاصمة اللبنانية "بيروت"، بعد أيام من وقوع التفجيرات التي هزت لبنان في قلب العاصمة وراح ضحيتها العشرات إلى جانب إصابة الآلاف من اللبنانيين.