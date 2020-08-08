شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العشرات فى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب العشرات فى الاشتباكات التى وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان فرد أمن من القوات اللبنانية لقي مصرعه، بعد تبادل إطلاق الرصاص بين المتظاهرين وقوات الأمن.

ويشهد محيط البرلمان اللبناني، حالة من التوتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث رشق محتجون تجمهروا في وسط بيروت غضبا بعد انفجار مرفأ بيروت، القوى الأمنية بالحجارة وفيما ردت القوات الأمنية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

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وعلق المحتجون في وسط بيروت عددا من المشانق، كتعبير عن ضرورة معاقبة من يتحملون مسؤولية انفجار مرفأ بيروت، وفيما اقتحم المتظاهرون وسط بيروت، وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة، فى إطار الاحتجاجات التى تشهدها بيروت.

من جهة أخرى، أعربت قيادة الجيش اللبنانى، عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين ولصعوبة الأوضاع الذي يمر بها الوطن، وذكرت المحتجين بوجوب الإلتزام بسلمية التعبير والإبتعاد عن قطع الطرق والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، كما ذكرت أن للجيش شهداء جراء الإنفجار الذي حصل في المرفأ.