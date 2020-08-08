شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» يعلق على مقطع سقوط طفل بمياه السيول.. راقبوا أطفالكم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية مراقبة الأطفال أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

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ونشرت المديرية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حذرت من خلاله من خطورة ترك الأطفال بمفردهم أثناء هطول الأمطار.

ووثق المقطع تعرض أحد الأطفال للسقوط في مياه سيل جارف بعد هطول الأمطار الغزيرة، فيما هرع أحد الأشخاص للقفز في الماء وتمكن من إنقاذه في اللحظة الأخيرة.