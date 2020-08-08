شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: استلمنا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن أجهزة ومنتجات طبية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أنه تم استلام ٣١٣١ بلاغ بشأن الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر واحد فقط.

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وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ استلمت الغذاء والدواء⁩ ٣١٣١ بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

كما نشرت هيئة الغذاء والدواء، قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.