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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: استلمنا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن أجهزة ومنتجات طبية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أنه تم استلام ٣١٣١ بلاغ بشأن الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر واحد فقط.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ استلمت الغذاء والدواء ٣١٣١ بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.
كما نشرت هيئة الغذاء والدواء، قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.
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