اخبار الخليج

«الغذاء والدواء»: استلمنا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن أجهزة ومنتجات طبية خلال شهر

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: استلمنا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن أجهزة ومنتجات طبية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، أنه تم استلام ٣١٣١ بلاغ بشأن الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر واحد فقط.

Advertisements

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة؛ استلمت الغذاء والدواء⁩ ٣١٣١ بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.

كما نشرت هيئة الغذاء والدواء، قائمة بمقدمي الرعاية الصحية الأكثر تفاعلا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الغذاء والدواء»: استلمنا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن أجهزة ومنتجات طبية خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا